La sede delle fiamme oro giovanili di pugliato ed una nuova base per l'unità cinofili: due novità per la questura di Pescara

Due appuntamenti importanti per la questura di Pescara giovedì 16 gennaio. Verranno inaugurate infatti due sedi rispettivamente a Pescara, nella sede della scuola controllo del territorio di Pescara in via Salara Vecchia 13 e a Montesilvano, in un ex ufficio del corpo forestale a Montesilvano in via Aldo Rossi 1.

A Pescara infatti aprirà la sezione giovanile delle fiamme oro di pugilato, per atleti dagli 8 a 15 anni che potranno contare su istruttori, tecnici e strutture della Polizia di Stato per essere inseriti tra atleti di alta specializzazione creando anche un polo sociale importante per attirare giovani nel blasonato gruppo sportivo. La direzione è affidata all'istruttore assistente capo Cristiano Di Michele.

Per informazioni ed iscrizioni: 331 3762038 assistente capo Cristiano Di Michele e assistente capo Marco di Marzio per la pesistica. L'inaugurazione è prevista per le 10.

A Montesilvano, invece, alle 14,45 inaugurazione della nuova sede della squadra cinofili della questura di Pescara, in via Aldo Rossi 1 nell'ex ufficio del corpo forestale. Istituita nel 2012, la squadra attualmente vanta 7 unità specializzate in vari settori d'intervento ed era alla ricerca di una sede adeguata dove ospitare i cani poliziotto individuata anche grazie alla collaborazione del sindaco di Montesilvano e dell'amministrazione comunale.