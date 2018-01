Scuole superiori: la Provincia stanzia 16 milioni di euro per lavori

Lavori di messa in sicurezza, riqualificazione e realizzazione di palestre per 16 milioni di euro. Il presidente della Provincia Di Marco ha illustrato oggi gli interventi che interesseranno nel biennio 2018/2019 9 istituti scolastici superiori del pescarese. Presenti tutti i rappresentanti degli istituti ed anche il Governatore della Regione Abruzzo D'Alfonso: grazie all'Ente Regionale infatti la Provincia può disporre dei fondi stanziati per i cantieri.

I lavori riguarderanno l'adeguamento sismico ed anche, come nel caso del Liceo D'Ascanio di Montesilvano e del Galilei di Pescara, la realizzazione delle rispettive palestre. Il presidente Di Marco: