Scuole chiuse per il Coronavirus in tutta Italia: la decisione del Governo nelle prossime ore

Scuole chiuse in tutta Italia per il Coronavirus?. La decisione, fa sapere il ministro Azzolina, sarà presa ed ufficializzata nelle prossime ore dal Governo, dopo l'incontro di questa mattina fra il premier Conte ed i ministri. Il provvedimento, che prevede la chiusura di tutti gli edifici scolastici compresi gli atenei su tutto il territorio italiano, ora sarà valutato dal comitato tecnico scientifico.

In caso di chiusura, gli istituti dovranno attivarsi per avviare lezioni online a distanza, per evitare problemi con la validità dell'anno scolastico. Nelle ultime ore era emersa la volontà del Governo di valutare provvedimenti più stringenti per cercare di contenere la diffusione ed il contagio del Coronavirus nel nostro Paese. Fra questi, già in vigore la raccomandazione di mantenere una distanza di 2 metri fra le persone ed evitare di far uscire di casa le persone anziane, lo stop a meeting e congressi e ad eventi e manifestazioni che prevedono la presenza di numerose persone.

Il ministro dell'istruzione Azzolina: