Scuolabus senza autista, la replica di Cuzzi: "Servizio mai interrotto"

Nessuna interruzione del trasporto scolastico a Rancitelli, per lo scuolabus numero 6. L'assessore Cuzzi interviene in merito alla polemica sollevata dal consigliere Pignoli riguardante la presunta interruzione del servizio per una cinquantina di bambini, a causa della malattia dell'autista.

Cuzzi ha smentito qualsiasi disservizio:

"L’autista del mezzo, assente per ragioni di salute, è stato sostituito per tempo in modo che i bambini potessero raggiungere la scuola com’è sempre accaduto, a bordo e in orario.Non è seminando il panico che si risolvono difficoltà e criticità che pure possono presentarsi in un servizio pubblico, ma applicandosi a dare risposte, esattamente com’è accaduto in questo caso.Infatti alla sostituzione a cui l’Amministrazione ha provveduto già da ieri, in modo che vada avanti sino a che l’addetto non tornerà al lavoro, esattamente come accade in tutte i Comuni che erogano tale servizio alla comunità."