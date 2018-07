Scout in difficoltà sul monte Morrone, avevano finito le scorte d'acqua da diverse ore

Attimi di paura sul monte Morrone, al confine tra le province di Pescara e L'Aquila, per un'operazione di ricerca e soccorso di un gruppo di scout che ieri in tarda serata ha lanciato l'allarme al 118. Una decina di persone, principalmente bambini, aveva finito le scorte d'acqua e ha così deciso di chiedere aiuto. Nel gruppo c'era anche una ragazzina con una distorsione alla caviglia. Per individuare l'area in cui si trovavano gli scout si è proceduto alla localizzazione attraverso il telefono cellulare da cui era partita la telefonata.

Monte Morrone, soccorsi raggiungono scout Il gruppo di scout è stato raggiunto via terra dai soccorritori. Dalla centrale operativa del 118 di Pescara fanno sapere che non è stato necessario l'intervento di ambulanze perché erano tutti in buone condizioni di salute. I soccorritori hanno poi scortato il gruppo verso la via di fuga più vicina. Secondo le prime informazioni, gli scout, provenienti da fuori regione, erano impegnati in un'escursione di 14 ore e avrebbero finito le scorte d'acqua già nel primo pomeriggio.