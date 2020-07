Scontro frontale tra auto e scooterone vicino all'aeroporto: gli aggiornamenti

Sono un 23enne di San Giovanni Teatino e un 40enne di Montesilvano i due motociclisti che nel tardo pomeriggio di oggi, 1° luglio, hanno avuto un brutto incidente stradale, scontrandosi frontalmente con una Honda Jazz. Il fatto è accaduto a pochi metri dalla rotonda della Tiburtina, vicino all'uscita della circonvallazione che conduce all'aeroporto d'Abruzzo.

Parliamo, per la precisione, dello svincolo della variante alla SS 16, all’altezza del km 8,300 della statale 714 “tangenziale di Pescara”. I giovani sono arrivati all'ospedale di Pescara in gravi condizioni e hanno riportato un politrauma. Anche il conducente dell'auto è rimasto ferito, seppur in maniera più lieve, e anche per lui si è reso necessario il trasporto al nosocomio 'Santo Spirito'.

La Honda Jazz, per cause ancora da chiarire, ha impattato contro uno scooterone Piaggio. Il traffico è andato in tilt, con rallentamenti e code sia in entrata sia in uscita dalla circonvallazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le squadre dell'Anas e la polizia stradale per accertare la dinamica e ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.