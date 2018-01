Scontri Foggia - Pescara: arriva il DASPO per 5 ultras pescaresi

Cinque DASPO per altrettanti ultras pescaresi. E' quanto deciso dalla Questura di Foggia che, a seguito delle indagini riguardanti gli scontri avvenuti a margine dell'incontro di calcio fra Foggia e Pescara del 20 gennaio, ha anche disposto lo stesso provvedimento per un 39enne tifoso foggiano, già arrestato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e per violazione del DASPO stesso a suo carico.

I tifosi pescaresi, rispettivamente di 22, 23, 27, 29 e 36 anni, erano stato fermati all'ingresso dello stadio con torce a mano che avrebbero utilizzato all'interno della struttura stessa. I cinque sono stati anche denunciati. Ricordiamo che prima della partita, un gruppo di circa 50 tifosi del Foggia aveva assaltato i tifosi abruzzesi lanciando pietre e fumogeni ma la Polizia era riuscita a riportare la situazione alla normalità permettendo ai tifosi del Delfino di riuscire ad entrare nello stadio per assistere all'incontro.