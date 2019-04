Scomparsa Roberto Sciarra: ancora nessuna notizia del 42enne pescarese

Ancora nessuna notizia di Roberto Sciarra, il 42enne istruttore di fitness pescarese scomparso sette giorni fa. L'uomo è stato ripreso l'ultima volta da alcune telecamere di sorveglianza nella zona del lungomare di Pineto. Da allora di lui non vi sono più tracce. Le ricerche in questi giorni si sono concentrate lungo la spiaggia ed in mare, ma con esito negativo. La Guardia Costiera ha chiesto alle barche di piccole dimensioni per la pesca di controllare il tratto di mare sottocosta.

I vigili del fuoco invece effettueranno oggi delle ricerche in un pozzo vicino al quale Roberto è transitato come mostrano delle immagini che risalgono alla notte della scomparsa. Roberto, figlio dell'ex preside e docente di Scienze Sociali dell'Università D'Annunzio Di Chieti Ezio Sciarra, non ha lasciato alcun biglietto o indicazione anche se le ricerche si sono da subito concentrate in mare in quanto l'uomo era appassionato di immersioni subacquee.