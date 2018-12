Scomparsa Enrico Natali, i volontari si concentrano su San Giovanni Teatino

Ancora nessuna traccia e terza notte all'addiaccio per Enrico Natali, il 66enne di cui non si hanno più notizie dall'alba del 21 dicembre scorso quando si è allontanato da casa senza però farvi ritorno. La figlia Alessia, che per prima ha lanciato un appello su Facebook, questa mattina ha fatto sapere che la base operativa delle ricerche verrà spostata da Fontanelle a San Giovanni Teatino.

Grazie alle analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, infatti, si presume che l'uomo abbia preso una delle strade che conducono a San Giovanni Teatino alta, considerando che anche durante le stesse chiamate effettuate dal 66enne ai carabinieri, ha detto di vedere molti alberi e tralicci della rete elettrica.

Attualmente il punto dell'ultimo avvistamento è il "Compro Oro" di via Tirino, il giorno 21 dicembre. Si cercano inoltre altri volontari che vogliano unirsi ai soccorritori e che conoscano bene la zona interessata. Chiunque dovesse vederlo può chiamare le forze dell'ordine ed in particolare i carabinieri al 112.