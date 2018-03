Alessandro Neri scomparso da Spoltore: l'appello della madre su Facebook

Si chiama Alessandro Nerino e ha 29 anni un giovane di cui non si hanno più notizie da due giorni. Nerino ha spento il cellulare e si è allontanato improvvisamente dalla sua casa di Spoltore, dove abita con la madre Laura e il fratello, al volante di una Fiat 500 di colore rosso cabrio e tettuccio beige targata EJ 632LR.

La madre, Laura Lamaletto, ha lanciato un appello su Facebook:

"Se avete visto Alessandro per favore mandate messaggio. Manca dal 5 marzo alle 18 con una Fiat 500 di colore rosso cabrio targata EJ 632LR. Condividete e datemi notizie, sono la mamma. Grazie a tutte le persone che stanno pregando per mio figlio Alessandro. Sono le 4 del mattino e sto aspettando che mio figlio entri da quella porta. Non abbiamo ancora notizie di Ale, vi chiedo di non abbandonare la volontà di riconoscerlo. Grazie".