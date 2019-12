Aggredita e scippata in pieno centro a Pescara, donna ferita finisce in ospedale

Una donna è stata aggredita e scippata in pieno centro a Pescara nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 15 dicembre.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 18:30 in via Tasso e la vittima dello scippo, una 72enne è rimasta ferita a causa dell'aggressione.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, la donna è stata raggiunta e aggredita da un giovane che le ha strappato la borsa dalle braccia.

La vittima però ha opposto resistenza finendo violentemente a terra e rimanendo ferita. Raggiunto il suo obiettivo il malvivente è fuggito a piedi con la borsa. Dopo aver chiesto aiuto sul posto sono intervenuti sia una Volante della polizia che i soccorritori del 118 con un'ambulanza della Misericordia. La 72enne è stata accompagnata in ospedale per alcuni traumi a braccio e spalla.

La borsa conteneva gioielli in oro e gli effetti personali. Delle indagini si occupano gli agenti della polizia che visioneranno le riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.