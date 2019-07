Donna scippata finisce violentemente a terra e resta ferita

Una donna è stata scippata ieri pomeriggio, domenica 30 giugno, a Porta Nuova tra la cattedrale di San Cetteo e l'incrocio tra via Gabriele d'Annunzio e via Conte di Ruvo.

A rubarle la borsa mentre stava cammninando sul marciapiede è stato un uomo che l'ha strattonata con violenza da un'automobile in corsa guidata da un complice.

A causa dello scippo la donna è finita violentemente a terra restando ferita e dolorante avendo battuto sia la testa che la spalla a terra. Immediate sono scattate le ricerche dei due malviventi che sono stati individuati e arrestati poco dopo in via Tiburtina Valeria dagli agenti della Squadra Volante e dai carabinieri del Radiomobile.

Come segnala una residente, quello di ieri è il secondo scippo nel giro di soli 10 giorni che accade nello stesso punto: "Quello che dovrebbe essere il prestigioso centro storico di Pescara Portanuova, é ormai palesemente diventato un centro di delinquenti. Non era poi così assurda la proposta dell'intervento dell'esercito per la zona della stazione centrale e Porta Nuova. E intanto una persona esce per fare una tranquilla passeggiata di domenica pomeriggio e si ritrova scaraventata per terra da una macchina sgommante".

Gallery