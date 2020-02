Evita uno scippo ma rimane ferita: donna pescarese finisce in ospedale

Sabato all'insegna della paura per una donna pescarese, vittima di un tentativo di scippo a Padova. La 70enne si trovava nella città veneta per una visita medica, e ieri mattina è uscita dall'abitazione del figlio in direzione di piazza Mazzini quando, all'altezza di via Giovanni da Verdara, è stata avvicinata da un uomo robusto e con il volto coperto, da un cappuccio che ha tentato violentemente di strapparle la borsa, contenente documenti e pochi soldi.

La donna però è riuscita ad evitare lo scippo ma durante la colluttazione è caduta a terra dopo essere scivolata. Soccorsa da alcuni commercianti e dalla polizia, è stata trasportata in ospedale dove le è stata diagnosticata una frattura al femore sinistro. Il malvivente è riuscito a far perdere le proprie tracce.