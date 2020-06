Scippa la borsa a 4 donne nel giro di poche ore, arrestato dai carabinieri

Ha messo a segno ben 4 scippi con strappo a danno di altrettante donne a Pescara nella giornata di ieri, domenica 31 maggio.

Ma al quarto furto i carabinieri della locale Compagnia l'hanno rintracciato (38enne pescarese) e tratto in arresto grazie alle segnalazioni giunte al 112.

I militari dell'Arma della Stazione di Pescara Principale sono infatti intervenuti in corso Vittorio Emanuele II dove poco prima il malvivente aveva rubato la borsa a tracolla di una donna di 65 anni per fuggire velocemnte in sella a una bicicletta.

Immediate sono partite le ricerche e il 38enne è stato rintracciato in via del Circuito e, alla vista dell’auto dei carabinieri, ha tentato di disfarsi della refurtiva gettando la borsa dietro a una automobile parcheggiata. Ma il tentativo non è però passato inosservato ai militari che lo hanno prontamente bloccato e portato in caserma, recuperando anche la refurtiva.

Dai successivi accertamenti i carabinieri hanno anche accertato come, nelle ore antecedenti, con il medesimo modus operandi, l'uomo avesse già commesso altri tre scippi ai danni di donne di età compresa tra i 28 e i 59 anni. Al termine delle formalità di rito, l’uomo, su diposizione dell’autorità giudiziaria, è stato ristretto in regime di arresti domiciliari nell’abitazione di residenza in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.