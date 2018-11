Scioperano anche a Pescara i vigili del fuoco: gli orari e i dettagli

Si terrà sabato 10 novembre dalle 9,30 alle 13,30 lo sciopero dei Vigili del Fuoco che coinvolgerà soltanto alcune regioni italiane, tra cui l'Abruzzo (e quindi Pescara). La mobilitazione è stata proclamata dal sindacato autonomo Conapo, che fa sapere che tutti i servizi di soccorso pubblico verranno comunque garantiti.

I Vigili del Fuoco chiedono di eliminare le enormi disparità di trattamento retributivo e pensionistico che ci sono rispetto agli altri corpi. Dice il segretario generale del Conapo, Antonio Brizzi:

"È stato promesso da Lega e Movimento 5 Stelle in campagna elettorale, con Salvini e Di Maio che ci hanno messo la faccia e lo hanno scritto nero su bianco sul contratto di governo. Ma nella bozza della legge di bilancio non solo non ve ne è traccia, c'è pure la beffa: 70 milioni stanziati per le forze di polizia escludendo nuovamente i pompieri. Non ci meritiamo un simile trattamento specie da ci quotidianamente usa la nostra immagine; la mobilitazione continuerà per tutto l'iter parlamentare della legge di bilancio''.