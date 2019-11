Madre di un bambino autistico in sciopero della fame e della sete davanti alla Regione Abruzzo [VIDEO]

Uno sciopero della fame e della sete in via Conte di Ruvo a Pescara davanti alla sede della Regione Abruzzo.

È quello che annuncia, a partire da lunedì 2 dicembre alle ore 10, Marie Hèlène Benedetti, mamma di un bambino autistico di Vasto.

Questo il drammatico appello apparso sui social:

Dopo aver ottenuto la vittoria in tribunale lo scorso 9 settembre che riconosceva a Thomas, poco più di 3 anni, il diritto alla giusta cura e dopo anche l’interessamento dell’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, che confermava in pieno la fondatezza delle sue ragioni, a oggi nulla di fatto, o se possibile ancora peggio. Questo quanto spiega la donna:

«La Asl dopo la delibera del giudice ci ha mandato la presa in carico in una struttura che non rispecchia assolutamente il tipo di intervento adatto per mio figlio. Rischiamo un aggravamento delle sue condizioni oppure mio figlio rischia di non fare progressi, nonostante sia scientificamente provato che la presa in carico di un bambino autistico come lui di livello 1, in modo precoce e intensivo, gli permetterebbe di fare progressi poi impossibili da ottenere, tali da consentirgli una vita serena come quella dei suoi coetanei. È inammissibile che un ente pubblico che percepisce soldi pubblici non ci dia i nostri diritti nemmeno con una sentenza del tribunale. Vi aspetto lunedì 2 dicembre, per me sarà un sit-in ad oltranza e resterò lì sotto fino a quando non avrò tra le mani la presa in carico per il mio bambino».