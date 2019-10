Beccato a Scafa nonostante la sorveglianza speciale ad Avezzano: arrestato

Non doveva essere lì. Un uomo di 53 anni, le cui iniziali sono T.R., non ha rispettato l'obbligo di soggiorno nel comune di Avezzano ed è stato individuato dai carabinieri nel territorio di Scafa. I militari della locale stazione lo hanno fermato dopo aver eseguito un servizio perlustrativo e dagli accertamenti effettuati è emerso che il predetto era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Tradito dal suo fare sospetto, è stato subito arrestato e tradotto al carcere di Pescara dopo le formalità di rito, in attesa del rito direttissimo.