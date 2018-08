Scafa ha dato l'addio a Marco Di Nino, il giovane chef dal cuore buono

Scafa ha dato questa mattina l'addio a Marco Di Nino, il giovane chef deceduto improvvisamente a Moena, nel trentino, qualche giorno fa. Il ragazzo, 23 anni, è morto poco dopo aver terminato il proprio turno di lavoro all’hotel Monte Pallidi: si è sentito male e per lui non c'è stato più nulla da fare. Le esequie si sono tenute presso la chiesa della Madonna del Carmelo, gremita di amici e conoscenti.

Tutti lo ricordano con affetto e lo descrivono come una persona dal cuore buono. Di Nino aveva frequentato l’Istituto Alberghiero 'De Cecco' di Pescara, e la preside Alessandra Di Pietro ha voluto ricordarlo con queste parole:

"Il nostro Marco non c'e' piu'. Come si può accettare di perdere un ragazzo di 23 anni, probabilmente per un capriccio del suo cuore? E' un dolore immenso, il dolore di un lutto che ci unisce e ci coinvolge, come comunità, come membri di un unico corpo, la scuola, la società, la chiesa, la vita. Noi tutti ci stringiamo intorno alla sofferenza della famiglia per pregare insieme. Arrivederci grande Marco, gigante buono: il tuo sguardo limpido, la tua genuinità ci accompagneranno, giorno dopo giorno, ti penseremo sempre con un sorriso. Ora e' tempo di silenzio e di riflessione, di raccogliere i ricordi allegri, tristi, dolci, amari, e ce ne sono tanti dentro ognuno di noi. E' anche il momento in cui augurarci, tutti noi, di riuscire a rendere ogni momento quotidiano un'occasione per essere felici e per fare felici coloro che ci sono cari, perché la vera tragedia è comprendere quando e' troppo tardi".