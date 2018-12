Scafa, famiglia intossicata dal monossidio di carbonio

Tragedia sfiorata a Scafa. In un'abitazione di contrada Decontra cinque persone sono rimaste intossicate. Il malfunzionamento della canna fumaria potrebbe essere la causa dell'intossicazione da monossido di carbonio che ha colpito un uomo di 71 anni, la moglie e le loro tre figlie rispettivamente di 34,31 e 23 anni.

A quanto pare da giorni almeno una delle figlie accusava lievi malori che però sono stati scambiati per sintomi influenzali. La scorsa notte però una delle figlie ha perso conoscenza e sono stati allertati i soccorsi.

Le quattro donne sono state costrette a ricorrere a trattamento d'urgenza in camera iperbarica all'ospedale di Fano traspostate con ambulanze del 118 e croce rossa. Il capo famiglia invece si trova in cura nell'ospedale di Pescara. Fortunatamente nessuno versa in gravi condizioni.