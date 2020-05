Malore improvviso mentre parla con il sindaco di Sant'Eufemia a Majella: morto un uomo

Ha avuto un infarto mentre stava parlando con il sindaco del paese in merito all'assegnazione di alcuni pascoli. È morto così Mario Iacobucci, 61enne di Sant'Eufemia a Majella deceduto ieri davanti agli occhi del sindaco Francesco Crivelli. Sgomento e dolore non solo per il primo cittadino che ha assistito impotente all'amico, ma anche da parte di tutta la comunità del piccolo comune montano della Majella.

Il malore improvviso, come poi accertato dalle perizie fatte eseguire dalla Procura di Pescara, non ha lasciato scampo all'allevatore che lascia moglie, che era presente al momento del decesso, e due figli. Sul posto il personale della Life di Pescara sezione Caramanico. La rianimazione è durata oltre 30 minuti. Il sindaco Crivelli ci ha raccontato quei tragici momenti:

