Sant'Eufemia, recuperati e soccorsi escursionisti in difficoltà sulla Majella - FOTO

Sono stati raggiunti e soccorsi da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico due escursionisti di Tollo che ieri sera sono rimasti bloccati sulla Majella.. La coppia, rispettivamente di 58 e 52 anni, per la spossatezza derivata da una lunga escursione, si è dovuta fermare priva di forze alla "Rava del Ferro".

La chiamata è arrivata ai carabinieri della compagnia di Popoli da parte di un loro amico che inizialmente ha tentato di raggiungerli ma poi, rendendosi conto che stava diventando notte, ha chiamato i soccorsi. Alle 23.30 circa i soccorritori li hanno raggiunti e condotti fino a Sant'Eufemia, dove c'era un'ambulanza del 118 ad attenderli. Per l'uomo, controllato dai sanitari, non è stato necessario il ricovero in ospedale.

Gli escursionisti, partiti ieri mattina, avevano camminato per quattordici ore di fila, dal Blockhaus fino al Rifugio Pomilio e poi verso la Rava del Ferro.