Sanpietrini a Pescara Vecchia: la protesta dei disabili

No ai sanpietrini in porfido a Pescara Vecchia. A protestare sono i disabili con Claudio Ferrante dell'associazione Carrozzine Determinate, che chiede al Comune di non utilizzare questo genere di pavimentazione nel centro storico, in quanto violerebbe le leggi sulle barriere architettoniche.

Secondo Ferrante, infatti, il porfido è un materiale che non permette una viabilità fluida alle persone con disabilità costrette su una carrozzina, ma potrebbe creare problemi anche alle mamme con i carrozzini o comunque a persone con difficoltà motorie.

Non è sufficiente dunque adoperarsi per l’abbattimento delle barriere architettoniche esistenti, ma è necessario combattere costantemente anche contro l’ignoranza che vuole la creazione di nuove barriere architettoniche!! Le barriere architettoniche e in genere tutti gli ostacoli all’esercizio delle attività e dei diritti costituzionalmente protetti devono essere rimossi; ancor più evidente è che non debbano essere creati!

L'associazione ha deciso di diffidare ufficialmente il Comune dall'effettuare tali lavori, chiedendo all'amministrazione comunale di ascoltare le esigenze dei cittadini e soprattutto dei disabili.