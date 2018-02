Sanità, tumore alla pelle: l'Ospedale di Pescara al primo posto in Abruzzo

Pescara eccellenza regionale per la cura, diagnosi e trattamento tumori. E' quanto emerge in base alla classifica del portale ThatMorning che ha stilato una graduatoria dei migliori centri specializzati per le neoplasie alla pelle in tutta Italia.

Nella nostra Regione, il dipartimento dell'Ospedale Santo Spirito di Pescara, diretto dalla dottoressa Legge, è risultato il migliore con oltre 450 interventi chirurgici ogni anno per i tumori alla pelle e sottocutanei. Secondo quanto rivelato dai dati dall'AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori) il tumore della pelle si conferma essere il tumore più comune al mondo ed in Italia. Questo tipo di carcinoma, insieme a quelli sottocutanei, rappresenta infatti oltre il 15% di tutti i tumori, con un’incidenza maggiore nei maschi rispetto che nelle donne.