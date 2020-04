Coronavirus, sanificazione di strade e luoghi pubblici da parte dei vigili del fuoco a Popoli, Bussi e Nocciano [FOTO]

Sanificazione delle strade e dei luoghi pubblici in ottica prevenzione contagio Covid-19 (Coronavirus) a Popoli, Bussi sul Tirino e Nocciano da parte dei vigili del fuoco del Comando di Pescara e del Distaccamento volontari di Popoli.

I vigili del fuoco hanno effettuato tali operazioni in posti di particolari attrezzature per irrorare prodotti disinfettanti.

Come fanno sapere dal Comando provinciale, l'assistenza ai Comuni e alla popolazione prosegue dopo aver effettuato analoghi interventi per a Nocciano e Bussi sul Tirino.