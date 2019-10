Paura a San Valentino: uomo punto da un calabrone finisce in shock anafilattico

Mattinata di paura a San Valentino in A.C, dove un uomo che stava raccogliendo le olive è stato punto da un calabrone. Subito dopo la puntura, è caduto a terra ed è andato in shock anafilattico.

D.G.N. 70enne è stato immediatamente soccorso dalla postazione d'emergenza del 118 di Caramanico, dove era in servizio un'ambulanza Life della sezione di Manoppello che è arrivata sul posto in sei minuti con un infermiere ed un medico di San Valentino intervenuto per soccorrere il malcapitato.

Trasportato in ospedale a Pescara in codice rosso ed in stato di incoscienza con l'elisoccorso, grazie alle cure dei sanitari si è gradualmente ripreso ed è attualmente fuori pericolo. Ricordiamo che la postazione d'emergenza del 118 di Caramanico è stata attivata appena 10 giorni fa.