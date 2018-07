San Valentino: operaio muore folgorato in un cantiere

Tragedia sul lavoro questa mattina a San Valentino in A.C. Un operaio di 44 anni, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morto a seguito di un incidente avvenuto in un cantiere. L'uomo stava lavorando alla ristrutturazione di un'abitazione in contrada Solcano, quando è stato folgorato da una scossa elettrica arrivata da un cavo della media tensione toccato accidentalmente mentre manovrava una macchina per il cemento.

Inutili i soccorsi, arrivati sia con l'elicottero che con l'ambulanza, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'allarme è stato dato dai colleghi. Sul posto anche i carabinieri.

