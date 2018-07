San Valentino, operaio morto folgorato: 3 indagati

Ci sono tre nomi nel registro degli indagati per la morte di Antonino Cavallo, l'operaio 45enne morto folgorato durante alcuni lavori di ristrutturazione in un'abitazione di San Valentino in A.C. Si tratta del proprietario dell'immobile, del titolare della ditta che stava eseguendo i lavori e il titolare dell'azienda che ha fornito il calcestruzzo.

Per tutti l'ipotesi di reato è omicidio colposo. Ricordiamo che Cavallo fu colpito da una scossa dell'alta tensione mentre stava lavando una betoniera per il cemento. Inutili i soccorsi arrivati sia in elicottero che in ambulanza, l'operaio morì sul colpo.