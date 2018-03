San Silvestro: vandali e degrado al cimitero

Degrado ed abbandono ed atti di vandalismo inaccettabili. E' la denuncia che arriva dai residenti della zona di San Silvestro e dei frequentatori del cimitero di San Silvestro. A raccogliere l'appello dei cittadini il consigliere comunale Seccia, che punta il dito sull'amministrazione comunale.

Secondo Seccia, infatti, il Comune non ha investito soldi per la manutenzione della struttura, che si trova in uno stato di degrado ormai da mesi, con tombe danneggiate e croci divelte e gettate a terra, erba alta e rifiuti. Gravi problemi per gli anziani e le persone con disabilità per percorrere i vialetti del cimitero, con le lastre della pavimentazione divelte o spezzate che causano pericoli soprattutto quando sono bagnate.

Seccia ha chiesto un intervento immediato da parte dell'amministrazione con lavori urgenti e straordinari per la messa in sicurezza, e fondi per una programmazione a lungo termine per restituire una dignità al cimitero.