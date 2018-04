San Silvestro: scuola chiusa per lavori, ma il cantiere non c'è

Nonostante il trasferimento forzato dei bambini della scuola di San Silvestro nella struttura di via Rubicone, il cantiere per la messa in sicurezza non è ancora partito. Il consigliere comunale di Forza Italia Seccia attacca l'amministrazione comunale per il ritardo nell'avvio dei lavori nel plesso scolastico di San Silvestro.

Seccia ha sottolineato come non sia stato ancora aperto il cantiere, e nel frattempo i bambini e le famiglie sono costrette a subire il disagio di portare i figli fino in via Rubicone, con il servizio di scuolabus che fra l'altro sarebbe privo dei requisiti minimi di sicurezza

"Oltre a non aver saputo programmare i tempi dell’intervento strutturale, la giunta Alessandrini non è capace neanche di organizzare gli spostamenti con gli scuolabus, come hanno segnalato gli stessi genitori che hanno visto i bambini, che fruiscono del servizio, scendere dal mezzo ed essere lasciati in balia di loro stessi perchè i turni delle 8.10 e delle 9 difettano di assistenza: scesi dal pulmino i bambini non trovano a terra né personale comunale né vigili per aiutarli ad attraversare la strada, fermare le automobili e farli entrare in sicurezza a scuola, e la situazione è ancora più grave alle 13.30 e cioè all’uscita quando tutti gli studenti, sia quelli entrati alle 8.10 che alle 9, escono insieme"

Il consigliere d'opposizione ha aggiunto che la giunta avrebbe potuto aprire il cantiere alla fine dell'anno scolastico evitando disagi inutili, ed ha aggiunto che porterà il caso nella Commissione Edilizia Scolsatica chiedendo tempi certi per i lavori, che dovranno essere terminati per l'inizio del prossimo anno scolastico, in autunno.