Armati di mitra rapinano tabaccheria: ferita al volto la titolare - FOTO

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi a San Donato, dove due malviventi hanno rapinato i titolari della tabaccheria di via San Marco. I rapinatori, con i caschi in testa ed armati di mitra (poi rivelatosi un giocattolo), hanno minacciato la coppia mentre usciva con l'incasso giornaliero.

La donna però ha opposto resistenza ed i due l'hanno fatto cadere in ginocchio e colpita ripetutamente al volto con l'arma giocattolo dalla quale si è staccato il caricatore. Ottenuto il bottino, si sono dati alla fuga a bordo di uno scooter. La donna è stata soccorsa dal 118 ed accompagnata in pronto soccorso per le ferite riportate al volto. Sul posto la polizia che sta esaminando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona.