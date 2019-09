San Donato, paura in via Olpeta: crollano due balconi sopra un'automobile - FOTO

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito per il crollo di due balconi avvenuto nella serata di oggi in una traversa di via Tirino. In via Olpeta infatti, uno dei balconi del secondo piano di una palazzina è crollato finendo su quello del piano inferiore che, a sua volta è franato assieme ai detriti del primo su una Fiat Panda parcheggiata.

Nella vettura non c'era nessuno così come sui balconi crollati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno sgomberato i due appartamenti e messo in sicurezza l'area. Non ci sono stati feriti. Indagini in corso per chiarire le cause del crollo che ha spaventato tutti i residenti della zona.