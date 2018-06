San Cetteo: le modifiche alla viabilità degli autobus TUA

Modifiche alla viabilità ed ai percorsi degl autobus urbani ed extraurbani della TUA a Pescara in occasione delle celebrazioni estive del Santo Patrono San Cetteo. Con la chiusura al traffico di un tratto di via Gabriele D'Annunzio e di via Conte Di Ruvo, le autolinee extraurbane provenienti\dirette dall’Asse Attrezzato “Chieti-Pescara”, dalle ore 16.00 a fine servizio nelle giornate del 29

e 30 giugno e dalle ore 8.00 a fine servizio del giorno 1° luglio, effettueranno il seguente percorso:

1) uscita Torri Camuzzi-Ponte Flaiano-Rotatoria Rampigna-Via De Gasperi-Terminal Bus e viceversa

Le autolinee extraurbane provenienti\dirette dalla SS 5 Tiburtina Valeria, dalle ore 16.00 a fine servizio nelle giornate del 29 e 30 giugno e dalle ore 8.00 a fine servizio del giorno 1° luglio, effettueranno il seguente percorso:

2 )S.S. 5 Tiburtina Valeria-Via Lago di Campotosto (ritorno Via Saline)-Ponte Flaiano-Rotatotria Rampigna-Via De Gasperi Terminal

Bus e viceversa;

Le autolinee extraurbane con percorso su Via G. D’Annunzio e Viale Pindaro, dalle ore 16.00 a fine servizio dei giorni 29 e 30

giugno effettueranno Viale Marconi, sia in ingresso che in uscita