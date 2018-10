Sambuceto, camion danneggia lampioni a led e fugge: è caccia al responsabile

Un paio di lampioni di nuova generazione a led sono stati abbattuti nel primo pomeriggio di ieri a Sambuceto. Nello specifico, un camionista avrebbe travolto e distrutto due lampioni all'incrocio tra via Po e via Aterno. Ma subito dopo, nonostante gli evidenti danni provocati, è fuggito via.

Qualche minuto più tardi alcuni automobilisti che si sono ritrovati pali e cavi della corrente elettrica sulla carreggiata stradale hanno avvisato la polizia municipale di San Giovanni Teatino

Gli agenti hanno messo in sicurezza la sede stradale mentre i vigili del fuoco di Chieti e operai dell'ufficio tecnico del Comune si sono occupati di rimuovere cavi e pali della luce distrutti

Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della polizia municipale, coordinata dal capitano Lorenzo Di Pompo. Sarebbero stati visionati anche alcuni filmati delle telecamere presenti nella zona.