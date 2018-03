Sambuceto, arrestato due mesi dopo il furto in parafarmacia

A distanza di due mesi i carabinieri di Chieti sono riusciti a identificare e arrestare un 29enne di Acerra (Napoli) ritenuto responsabile del furto avvenuto in una parafarmacia di Sambuceto lo scorso 24 gennaio.

Il 29enne è stato arrestato per furto aggravato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Chieti. Secondo l'accusa, quel giorno era entrato nel locale con l'intento di rubare e, davanti alla proprietaria, si era avventato sul computer strappandone i cavi per poi prendere 50 euro dalla cassa e fuggire via.

Tuttavia, grazie alle immagini della videosorveglianza e al riconoscimento della testimone, i militari dell'Arma sono riusciti a rintracciare il ladro. Ora le indagini continuano per accertare se l'uomo abbia effettuato altri colpi in zona, Pescara compresa.