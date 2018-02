Salvarono le persone in un appartamento incendiato, encomio ai poliziotti eroi

Il sindaco Marco Alessandrini, con il vicesindaco Antonio Blasioli e il questore Francesco Misiti, ha consegnato in Comune un pubblico encomio ai sei agenti che lo scorso 2 dicembre hanno operato in piazza della Rinascita in un appartamento incendiato, per mettere al sicuro occupanti e inquilini dello stabile.

Si tratta del sovrintendente capo Fabrizio Celsi, del vice sovrintendente Tullio Lullo e degli assistenti capo Stefano Pollastri, Stephane Sedita, Adriano Di Sipio e Gianluca La Donna. L’amministrazione ha così voluto esprimere il ringraziamento della città a quanti si impegnano ogni giorno per la comunità, specie quando questo impegno mette a rischio il bene più caro.