Salute, "Prevenzione in Comune": esami all'udito per gli over 60

Il Comune di Montesilvano aderisce alla campagna di sensibilizzazione e prevenzione sui problemi uditivi promossa dal Ministero della Salute e lo fa attraverso un'iniziativa che coinvolge un'importante realtà quale "Irene - Polo dell'Economia Civile". Nasce una sinergia tra l'ente pubblico e l'associazione "Nonno Ascoltami".

Il progetto prevede giornate di screening rivolte agli over 60 con disturbi dell'udito. Si tratta di patologie legate all'avanzare dell'età ma che colpisce anche giovani che ascoltano musica ad alto volume e usano auricolari. Le giornate di "Prevenzione in Comune" si terranno in vari punti della città, in particolare all'interno dei centri sociali. Previsti anche appuntamenti nelle scuole per presentare la guida all'ascolto sostenibile.