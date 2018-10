Sala scommesse illegale, denunciato un esercente nel Pescarese

Blitz della Guardia di Finanza per contrastare il gioco illegale. Scoperto a Collecorvino un centro scommesse abusivo che aveva raccolto, in soli due giorni, circa 300 scommesse per un valore di oltre 2.000 euro. Ecco i dati dei controlli effettuati nel 2018