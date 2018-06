Rubano un marsupio sotto l'ombrellone, fermati due giovani di Montesilvano

Ieri pomeriggio i Carabinieri di Giulianova hanno arrestato, per furto aggravato in concorso, due 30enni residenti a Montesilvano e già noti per fatti di giustizia.

Approfittando della momentanea assenza dei proprietari i giovani hanno rubato, da sotto l’ombrellone di uno stabilimento balneare di Giulianova, un marsupio contenente due telefonini cellulari.

La scena non è sfuggita ad alcuni bagnanti che hanno subito allertato i militari dell'Arma, che poco dopo hanno intercettato i due responsabili nel centro di Giulianova trovandoli ancora in possesso dei due telefoni, restituiti ai legittimi proprietari.

I due ladri, adesso, si dovranno difendere dall’accusa di furto aggravato in concorso e attendere le decisioni dell’Autorità Giudiziaria.