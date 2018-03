Sottraggono a una donna la borsa dalla sua macchina, presi dopo un breve inseguimento

Due sulmonesi di 25 e 26 anni sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima, con l'accusa di furto. Il fatto si è verificato ieri sera poco dopo le ore 21. In azione la polizia stradale di Pescara