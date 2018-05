Rubano batterie in un’azienda di Rosciano, ladri catturati nella notte

L’altra notte i Carabinieri di Rosciano e Civitaquana hanno portato a termine un’importante operazione. Hanno infatti sorpreso due uomini che poco prima, dopo aver forzato il cancello d’ingresso, si erano introdotti all’interno di una ditta di calcestruzzi di Rosciano portando via 4 batterie per mezzi pesanti e una batteria per autovetture. Il loro ingresso nell’azienda ha attivato l’allarme della videosorveglianza e quindi le pattuglie dell’Arma in servizio perlustrativo notturno nel comprensorio.

Giunte subito sul posto due unità di carabinieri automontate, gli autori del furto sono stati intercettati a bordo di una SEAT e prontamente bloccati mentre ancora si trovavano nei pressi della ditta. All’interno della macchina è stata ritrovata tutta la refurtiva oltre ad alcuni arnesi da scasso utilizzati per accedere in azienda.

Gli autori del reato sono stati condotti in caserma e identificati in Mirco Falsetta, 36enne di Spoltore, e Mattia Ferri, 31enne di Montesilvano, entrambi con vicende giudiziarie alle spalle, che poco dopo sono stati dichiarati in arresto con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Il 36enne è stato accusato anche di resistenza a Pubblico Ufficiale per aver reagito contro i militari dell’Arma durante le fasi dell’arresto. L’autorità giudiziaria ha poi convalidato gli arresti e i due uomini hanno patteggiato una condanna a sei mesi di reclusione - con pena sospesa - oltre al pagamento di una multa di 200 euro a testa, dopo di che sono stati rilasciati.

Non si esclude che la coppia possa aver agito, nei giorni passati, con il medesimo modus operandi in altre aziende.