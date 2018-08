Ruba due telefonini cellulari sotto l’ombrellone, la Polizia lo rintraccia e lo arresta

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato è intervenuta in Via Tassoni, angolo Via Gramsci, dove era stata segnalata la presenza del probabile autore di un furto. Gli agenti hanno rintracciato il sospetto, un uomo di origine siciliana già noto alle forze dell’ordine, e lo hanno trovano in possesso di due telefonini. La Squadra Volante di Pescara accertava che i cellulari erano provento di furto, e rubati poco prima sotto un ombrellone di uno stabilimento del Lungomare Matteotti.

La segnalazione, infatti, giungeva proprio dal titolare dello stabilimento balneare, che aveva notato il giovane aggirarsi fra gli ombrelloni con fare sospetto e lo aveva seguito fino a quando non era stato intercettato dagli agenti, che lo hanno arrestato.

Questo risultava un reato ulteriore ad altri commessi dall’uomo dal 15 luglio, data della sua scarcerazione dalla locale casa circondariale, dove si trovava a causa di furto aggravato e rapina impropria. Oggi è stato sottoposto a giudizio per direttissima, al termine del quale il giudice ha disposto che venisse condotto in carcere.