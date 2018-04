Ruba liquori in costume da bagno femminile, in manette con due complici

Tre romeni provenienti dalla provincia di Roma sono stati arrestati ieri pomeriggio dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Chieti per tentato furto nell'Ipercoop Centro d'Abruzzo.

In manette, in attesa del giudizio per direttissima, sono finiti Antoni Gabriel Terpeziteanu, 30 anni, Adrian Ionut Ciobotaru, 19 anni, e Adrian Gulianu, 20 anni.

Uno di loro, indossando sotto i vestiti un costume da bagno femminile intero, si era nascosto addosso 9 bottiglie di ruhm e whisky, sottraendole dal supermercato con l’aiuto dei due complici. I militari dell'Arma, allertati dalla vigilanza, hanno perquisito l'uomo trovandolo con la refurtiva per un valore totale di 2.500 euro.

Sempre i Carabinieri hanno poi bloccato gli altri due malviventi che stavano attendendo il loro amico in macchina.