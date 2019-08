Cronaca San Donato / Via Tiburtina Valeria

Ruba generi alimentari, donna arrestata per furto

La polizia di Pescara, ieri pomeriggio, ha fermato e accompagnato in Questura una cittadina italiana, M.S., che aveva cercato di portare via dal Lidl di via Tiburtina alcuni generi alimentari nascondendoli in uno zaino