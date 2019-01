Ruba furgone e merce a Montesilvano, bloccato in Molise

Un marocchino di 50 anni è stato arrestato a Termoli dai Carabinieri dopo aver cercato di forzare un posto di blocco. L'uomo era al volante di un Fiat Doblò risultato rubato a Montesilvano: all’interno del furgone, poi, è stata trovata merce varia per un valore complessivo di 30mila euro.

Sia il veicolo che la refurtiva sono stati restituiti al proprietario, che fino a quel momento non si era accorto di niente.

Il marocchino, invece, è finito in manette con le accuse di rapina impropria e violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, avendo l'obbligo di soggiorno a Foggia. Lo straniero, tra l'altro, non poteva neanche guidare in quanto la patente gli è stata ritirata.

Ora si trova nel carcere di Larino (Campobasso).