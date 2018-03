Ruba il bancomat dalla borsa di una ragazza e preleva 800 euro alle Poste: denunciato

Ha rubato il bancomat di una ragazza sottraendolo dalla borsa della vittima in un centro estetico di Francavilla al Mare, poi si è recato a Pescara e ha prelevato, in due distinti momenti, soldi dagli uffici postali del capoluogo adriatico, per un totale di 800 euro.

Con l'accusa di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito è stato così denunciato, dai carabinieri di Francavilla, un 35enne residente nella Val di Foro. Nei suoi confronti verrà richiesto il foglio di via obbligatorio dalla città di Francavilla al Mare per la durata di tre anni.