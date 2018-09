Buche in strada all'incrocio tra via Monte Faito e via Monte Pagano, rotatoria transennata [FOTO]

La rotatoria all'incrocio tra via Monte Faito e via Monte Pagano, nella zona dell'ospedale di Pescara, è stata transennata nel tardo pomeriggio di ieri a causa delle grandi buche che si sono formate sul manto stradale in seguito, quasi certamente, all'abbondante pioggia che è venuta giù ieri in città.

AGGIORNAMENTO: iniziati i lavori di riparazione da parte dell'Aca, per i dettagli clicca QUI.

A farlo sapere è il vice sindaco Antonio Blasioli. A installare le transenne, che vietano l'utilizzo della rotatoria, sono stati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale.

Il percorso alternativo, come segnalato dal vice sindaco, è quello che porta a via Fonte Romana e via Rigopiano.

Della situazione è stata avvertita l'Aca, l'azienda comprensoriale acquedottistica, che si occuperà della riparazione.

