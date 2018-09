Rotatoria tra via Monte Faito e via Monte Pagano chiusa, Aca al lavoro [FOTO]

Resta chiusa al traffico la rotatoria all'incrocio tra via Monte Faito e via Monte Pagano a Pescara nella zona dell'ospedale "Spirito Santo".

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 2 settembre, erano state installate le transenne e inibito il transito veicolare, a causa di alcune grandi buche che si erano fomate nel manto stradale.

Come annunciato già ieri dal vice sindaco Antonio Blasioli, sono stati avviati oggi gli interventi di riparazione dell'asfalto. Sul posto tecnici, operai e mezzi dell'Aca, l'azienda comprensoriale acquedottistica.

Come riferisce Blasioli, se non dovessero esserci intoppi, già nella giornata di oggi la rotatoria potrebbe essere riaperta alla circolazione.

I percorsi alternativi restano quelli verso via Fonte Romana e via Rigopiano.