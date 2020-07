Paura a Roccamorice: tre speleologi bloccati in una grotta allagata

Intervento di soccorso in corso nel Pescarese, dove tre speleologi sono rimasti bloccati all'interno di una grotta a Roccamorice. Sul posto il personale del Cnsas assieme alle commissioni Speleosubacquea e disostruzione per soccorrere i tre che sono rimasti bloccati oltre un sifone, ovvero un passaggio allagato che si è riempito d'acqua a circa 70 metri dall'ingresso. La cavità è fatta di parti strette ed allagate.

Il soccorso vede anche la presenza della Xv zona speleo del Cnsas assieme alla controparte Alpina, oltre ai mezzi del 118 e dei vigili del fuoco per dare supporto in caso di emergenza per i tre speleologi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO