Roccamorice, salvati due dei tre speleologi bloccati in una grotta allagata [VIDEO]

Il soccorso alpino e speleologico è riuscito a portare in salvo due dei tre speleologi rimasti bloccati nel pomeriggio di oggi in una grotta a Roccamorice, nel Pescarese. La grotta, lo ricordiamo, presenta una parte completamente allagata e dunque il trio è rimasto bloccato all'interno. Il Cnsas fa sapere che si sta operando in condizioni particolarmente difficili, con la grotta che è interessata da un forte allagamento.

Con il supporto delle idrovore dei vigili del fuoco si sta provando ad abbassare il livello dell'acqua, perché gli uomini del soccorso alpino e speleologico possano penetrare più in profondità nella grotta.