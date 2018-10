Roccamorice: lite per questioni economiche finisce a coltellate

Era risaputo che fra i due non corresse buon sangue. I rapporti si sono incrinati ulteriormente da quando il più anziano dei due ha perso la nipote, sposata proprio con la vittima dell'aggressione all'arma bianca. Motivo dei frequenti litigi, un contenzioso di carattere economico. Il novantenne, in preda ad un momento d'ira, ha raggiunto a casa il rivale di 77 anni rimasto vedovo e impugnando un coltello da cucina gli ha inferto un colpo all'altezza dell'addome.

L'episodio è venuto alla luce soltanto in serata, ma si è verificato questa mattina a Roccamorice. La ferita non è stata particolarmente profonda ma comunque la persona aggredita è stata ricoverata in ospedale con una prognosi di dieci giorni. Le indagini sono a cura dei Carabinieri della stazione di San Valentino. Il novantenne è stato denunciato.